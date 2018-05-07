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Материалы

Марсель - Ницца

06.05.2018, Воскресенье, 22:05 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: Матч! Футбол 1 Франция. Лига 1, 36 тур Марсель - Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
8 тур
1 октября, воскресенье 22:00 Ницца 2:4 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 22:00 Марсель 2:1 Ницца
4 тур
11 сентября, воскресенье 21:45 Ницца 3:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Ницца 1:1 Марсель
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Марсель 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2014/2015)
22 тур
23 января, пятница 22:30 Ницца 2:1 Марсель
4 тур
29 августа, пятница 22:30 Марсель 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
7 марта, пятница 23:30 Марсель 0:1 Ницца
10 тур
18 октября, пятница 22:30 Ницца 1:0 Марсель
Франция. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
21 января, вторник 23:59 Марсель 4:5 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Ницца 0:1 Марсель
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Марсель 2:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 22:00 Ницца 1:1 Марсель
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Марсель 2:0 Ницца
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/2 финала
1 февраля, среда 23:45 Марсель 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
27 апреля, среда 21:00 Марсель 4:2 Ницца
16 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
11 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 4:1 Ницца
16 тур
5 декабря, суббота 21:00 Ницца 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2008/2009)
35 тур
13 мая, среда 21:00 Ницца 0:2 Марсель
17 тур
6 декабря, суббота 21:00 Марсель 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
24 тур
10 февраля, воскресенье 22:55 Ницца 0:2 Марсель
6 тур
29 августа, среда 20:30 Марсель 0:2 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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