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Материалы

Лилль - Монпелье

10.03.2018, Суббота, 22:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 29 тур Лилль - Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
14 тур
25 ноября, суббота 22:00 Монпелье 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 21:00 Монпелье 0:3 Лилль
17 тур
10 декабря, суббота 22:00 Лилль 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
27 февраля, суббота 19:00 Монпелье 3:0 Лилль
9 тур
2 октября, пятница 21:30 Лилль 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 22:00 Монпелье 1:2 Лилль
6 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Лилль 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 17:00 Лилль 2:0 Монпелье
10 тур
19 октября, суббота 22:00 Монпелье 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
18 мая, суббота 23:00 Монпелье 0:0 Лилль
19 тур
22 декабря, суббота 20:00 Лилль 4:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 Монпелье 1:0 Лилль
2 тур
14 августа, воскресенье 23:00 Лилль 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:0 Лилль
8 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Лилль 3:1 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 20:45 Монпелье 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
30 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Лилль 4:1 Монпелье
14 тур
22 ноября, воскресенье 23:00 Монпелье 2:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 21:00 Монпелье 2:2
(4:2)п		 Лилль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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