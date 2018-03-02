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Материалы

Ницца - Лилль

02.03.2018, Пятница, 21:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Лига 1, 28 тур Ницца - Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 23:05 Лилль 1:1
(2:3)п		 Ницца
Франция. Лига 1 (2016/2017)
32 тур
7 апреля, пятница 21:45 Лилль 1:2 Ницца
3 тур
27 августа, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
10 января, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
12 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Ницца 0:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 22:00 Лилль 0:0 Ницца
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Ницца 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Ницца 1:0 Лилль
5 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 0:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 20:00 Лилль 0:2 Ницца
3 тур
25 августа, суббота 19:00 Ницца 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Ницца 0:1 Лилль
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Лилль 4:4 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
19 апреля, вторник 22:30 Ницца 0:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
15 января, суббота 23:00 Ницца 0:2 Лилль
4 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 21:00 Ницца 1:1 Лилль
7 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Лилль 1:1 Ницца
18 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Ницца 0:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:0 Лилль
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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