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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 02 марта 2018
Ницца
02.03.2018, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
5'
М. Балотелли
80'
В. Сиприен
51'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
ГОЛ! 2:1!
В. Сиприен
Пас отдал
А. Суке
80'
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Араухо
Желтая карточка
В. Сиприен
29'
Желтая карточка
Марлон
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
В. Сиприен
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-3-3
44
Бенитес
4
Данте
6
Марлон
13
Бюрнер
25
Сиприен
61
Тамез
14
Сери
45
Балотелли
14
Плеа
10
Сен-Максимен
4-1-1-1-2
16
Меньян
6
Алонсо
32
Ие
5
Сумаоро
97
Балло-Туре
10
Амаду
29
Майя
8
Бензия
19
Пепе
7
Араухо
Остались в запасе
Ницца
Лилль
2
Арно Суке
ПЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
23
Тиаго Мендес
ОП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Остались в запасе
23
Тиаго Мендес
ОП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Ницца - Лилль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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