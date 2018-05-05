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Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 05 мая 2018
Боруссия М
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
18'
Т. Азар
57'
Н. Эльведи
64'
Й. Дрмич
59'
Т. Кляйнденст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
90'
+4
Желтая карточка
Л. Кюблер
74'
Желтая карточка
М. Кемпф
ГОЛ! 3:1!
Й. Дрмич
Пас отдал
Т. Янчке
64'
59'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
М. Кемпф
ГОЛ! 2:0!
Н. Эльведи
Пас отдал
Й. Хофманн
57'
56'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Т. Штробль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
4-1-1-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
28
Гинтер
24
Янчке
5
Штробль
27
Кюизанс
9
Азар
7
Хофманн
11
Раффаэл
18
Дрмич
4-1-2-3
1
Шволов
17
Кюблер
2
Кемпф
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
23
Шустер
8
Франтц
33
Терраццино
11
Кляйнденст
18
Петерсен
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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