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Материалы

Гамбург - Шальке-04

07.04.2018, Суббота, 19:30 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 29 тур Гамбург - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
12 тур
19 ноября, воскресенье 17:30 Шальке-04 2:0 Гамбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
33 тур
13 мая, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Гамбург
16 тур
20 декабря, вторник 22:00 Гамбург 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
24 тур
2 марта, среда 22:00 Шальке-04 3:2 Гамбург
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Гамбург 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 16:30 Гамбург 2:0 Шальке-04
17 тур
20 декабря, суббота 17:30 Шальке-04 0:0 Гамбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
18 тур
26 января, воскресенье 20:30 Гамбург 0:3 Шальке-04
1 тур
11 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
28 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 4:1 Гамбург
14 тур
27 ноября, вторник 23:00 Гамбург 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 Шальке-04 3:1 Гамбург
8 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Гамбург 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
18 тур
15 января, суббота 20:30 Шальке-04 0:1 Гамбург
1 тур
21 августа, суббота 20:30 Гамбург 2:1 Шальке-04
Товарищеские матчи 2010

31 июля, суббота 18:45 Шальке-04 2:1 Гамбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Гамбург 2:2 Шальке-04
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
25 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Шальке-04 1:2 Гамбург
8 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Гамбург 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
26 апреля, суббота 17:30 Гамбург 0:1 Шальке-04
13 тур
10 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Гамбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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    Рейтинг: +103

    Sherd_97 7 апреля 2018, 21:26

    Если Гамбург и сейчас спасется, это будет ппц)))

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