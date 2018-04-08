Введите ваш ник на сайте
Материалы

Айнтрахт - Хоффенхайм

08.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Франкфурт, стадион Дойче банк Парк Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 29 тур Айнтрахт - Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2017/2018)
12 тур
18 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт
14 тур
9 декабря, пятница 22:30 Айнтрахт 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
9 апреля, суббота 16:30 Айнтрахт 0:2 Хоффенхайм
12 тур
7 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 16:30 Айнтрахт 3:1 Хоффенхайм
15 тур
12 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
26 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
26 января, суббота 18:30 Айнтрахт 2:1 Хоффенхайм
2 тур
1 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 1:1 Хоффенхайм
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Айнтрахт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
...
  • Читайте нас: 