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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 17 марта 2018
Гамбург
17.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Герта
25'
Д. Сантос
56'
В. Лазаро
63'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Герта
68'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
63'
ГОЛ! 1:2!
С. Калу
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Лазаро
Пас отдал
М. Платтенхардт
48'
Желтая карточка
Т. Крафт
Желтая карточка
Р. ван Дронгелен
41'
33'
Желтая карточка
В. Лазаро
ГОЛ! 1:0!
Д. Сантос
Пас отдал
Ф. Костич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-2-1
23
Поллерсбек
3
Дуглас Сантос
55
ван Дронгелен
21
Юнг
2
Сакаи
14
Хант
90
Холтби
18
Костич
3-2-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Рекик
4
Штарк
8
Вайзер
21
Платтенхардт
16
Дарида
11
Ибишевич
Остались в запасе
Гамбург
Герта
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Гамбург - Герта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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