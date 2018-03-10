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Материалы

Майнц - Шальке-04

09.03.2018, Пятница, 22:30 мск Майнц, стадион Кофэйс-Арена Трансляция: Матч! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 26 тур Майнц - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
9 тур
20 октября, пятница 21:30 Шальке-04 2:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2016/2017)
25 тур
19 марта, воскресенье 17:30 Майнц 0:1 Шальке-04
8 тур
23 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 3:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2015/2016)
21 тур
12 февраля, пятница 22:30 Майнц 2:1 Шальке-04
4 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Шальке-04 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2014/2015)
30 тур
24 апреля, пятница 21:30 Майнц 2:0 Шальке-04
13 тур
29 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 4:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
21 февраля, пятница 23:30 Шальке-04 0:0 Майнц
5 тур
14 сентября, суббота 17:30 Майнц 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
22 тур
16 февраля, суббота 18:30 Майнц 2:2 Шальке-04
5 тур
25 сентября, вторник 22:00 Шальке-04 3:0 Майнц
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
18 декабря, вторник 22:00 Шальке-04 1:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Майнц
3 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Майнц 2:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
7 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:3 Майнц
16 тур
12 декабря, воскресенье 19:30 Майнц 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
34 тур
8 мая, суббота 17:30 Майнц 0:0 Шальке-04
17 тур
18 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Майнц
Германия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
3 марта, вторник 22:30 Майнц 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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    Рейтинг: +1632

    IVANRUS777 9 марта 2018, 23:37

    Выпускайте Коноплянку гады! А то и с Майнцем очки потеряете.

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    Рейтинг: +102

    Shogun > IVANRUS777 10 марта 2018, 00:05

    Твой хохол мешок редкий, поэтому Пьяцу и взяли

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