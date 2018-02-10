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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 10 февраля 2018
Ганновер-96
10.02.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
28'
В. Антон
54'
Ф. Клаус
88'
М. Гульде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Гульде
83'
Желтая карточка
К. Гюнтер
65'
Желтая карточка
М. Терраццино
ГОЛ! 2:0!
Ф. Клаус
Пас отдал
И. Бебу
54'
ГОЛ! 1:0!
В. Антон
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-2-2-1-1
33
Чаунер
4
Корб
22
Озтрзолек
25
Сорг
26
Сане
3
Антон
8
Фоссум
30
Клаус
9
Бебу
10
Фуллкруг
3-2-1-2
1
Шволов
2
Кемпф
2
Сеюнджу
5
Гульде
17
Кюблер
30
Гюнтер
6
Абраши
18
Петерсен
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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