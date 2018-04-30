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Торино - Лацио

29.04.2018, Воскресенье, 21:45 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 35 тур Торино - Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
16 тур
11 декабря, понедельник 23:00 Лацио 1:3 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
13 марта, понедельник 22:45 Лацио 3:1 Торино
9 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Торино 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 14:30 Торино 1:1 Лацио
9 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Лацио 3:0 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
27 тур
16 марта, понедельник 21:00 Торино 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Лацио 2:1 Торино
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
14 января, среда 23:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 17:00 Лацио 3:3 Торино
15 тур
8 декабря, воскресенье 18:00 Торино 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
17 марта, воскресенье 23:45 Торино 1:0 Лацио
10 тур
31 октября, среда 23:45 Лацио 1:1 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 20:00 Лацио 1:1 Торино
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 января, четверг 23:00 Лацио 3:1 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Торино 0:0 Лацио
1 тур
25 августа, суббота 20:00 Лацио 2:2 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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