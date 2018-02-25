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Сампдория - Удинезе

25.02.2018, Воскресенье, 17:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 26 тур Сампдория - Удинезе
Италия. Серия А (2017/2018)
7 тур
30 сентября, суббота 19:00 Удинезе 4:0 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:1 Сампдория
18 тур
22 декабря, четверг 22:45 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Сампдория 2:0 Удинезе
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:4 Сампдория
16 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 22:45 Удинезе 3:3 Сампдория
19 тур
13 января, понедельник 22:00 Сампдория 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Удинезе 3:1 Сампдория
16 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Сампдория 0:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 20:00 Удинезе 2:0 Сампдория
5 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 19:30 Сампдория 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:3 Сампдория
2 тур
30 августа, воскресенье 22:45 Сампдория 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Сампдория
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 20:00 Удинезе 1:1
(1:4)п		 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:0 Удинезе
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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