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Материалы

Лацио - Удинезе

24.01.2018, Среда, 20:30 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: МАТЧ ТВ Италия. Серия А, 12 тур Лацио - Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Лацио 1:0 Удинезе
7 тур
1 октября, суббота 21:45 Удинезе 0:3 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Лацио
3 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 2:0 Удинезе
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 18:00 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Лацио
4 тур
25 сентября, четверг 22:45 Лацио 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 15:30 Удинезе 2:3 Лацио
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
20 апреля, суббота 22:45 Удинезе 1:0 Лацио
14 тур
27 ноября, вторник 23:45 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 22:45 Удинезе 2:0 Лацио
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Лацио 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Лацио
17 тур
19 декабря, воскресенье 14:30 Лацио 3:2 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Лацио 3:1 Удинезе
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 22:30 Лацио 1:3 Удинезе
16 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:3 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 20:00 Удинезе 2:2 Лацио
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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