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Материалы

Реал Сосьедад - Атлетико

19.04.2018, Четверг, 20:30 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Испания. Примера, 33 тур Реал Сосьедад - Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 18:15 Атлетико 2:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
30 тур
4 апреля, вторник 22:30 Атлетико 1:0 Реал Сосьедад
11 тур
5 ноября, суббота 18:15 Реал Сосьедад 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
27 тур
1 марта, вторник 23:00 Атлетико 3:0 Реал Сосьедад
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Реал Сосьедад 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
30 тур
7 апреля, вторник 21:00 Атлетико 2:0 Реал Сосьедад
11 тур
9 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Реал Сосьедад
3 тур
1 сентября, воскресенье 21:00 Реал Сосьедад 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
27 тур
10 марта, воскресенье 23:59 Атлетико 0:1 Реал Сосьедад
8 тур
21 октября, воскресенье 23:30 Реал Сосьедад 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 20:00 Атлетико 1:1 Реал Сосьедад
1 тур
21 января, суббота 23:00 Реал Сосьедад 0:4 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Атлетико 3:0 Реал Сосьедад
12 тур
21 ноября, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 2:4 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 апреля 2018, 22:31

    о как, жесть, реальцы молодцы

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