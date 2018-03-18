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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Жирона
Реал - Жирона: обзор матча 18 марта 2018
Реал
18.03.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 29 тур
6 : 3
Завершен
Жирона
11'
К. Роналду
47'
К. Роналду
59'
Л. Васкес
64'
К. Роналду
86'
Г. Бэйл
90+1'
К. Роналду
29'
К. Стуани
67'
К. Стуани
88'
Хуанпе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Жирона
ГОЛ! 6:3!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
90'
+1
88'
ГОЛ! 5:3!
Хуанпе
Пас отдал
А. Гранель
ГОЛ! 5:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
86'
67'
ГОЛ! 4:2!
К. Стуани
Пас отдал
Б. Гарсия
ГОЛ! 4:1!
К. Роналду
64'
ГОЛ! 3:1!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Роналду
59'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
52'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
47'
30'
Желтая карточка
Й. Мохика
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
А. Гранель
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Т. Кроос
11'
1'
Желтая карточка
А. Гранель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
8
Кроос
8
Ковачич
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
7
Роналду
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Рамальо
24
Маффео
8
Понс
22
Мохика
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Реал
Жирона
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Реал - Жирона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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