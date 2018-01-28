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Материалы

Севилья - Хетафе

28.01.2018, Воскресенье, 20:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 21 тур Севилья - Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
2 тур
27 августа, воскресенье 21:15 Хетафе 0:1 Севилья
Испания. Сегунда (2016/2017)
38 тур
12 мая, пятница 21:00 Севилья 2:1 Хетафе
17 тур
2 декабря, пятница 22:00 Хетафе 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 22:30 Хетафе 1:1 Севилья
9 тур
24 октября, суббота 21:30 Севилья 5:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Хетафе 2:1 Севилья
3 тур
14 сентября, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Севилья
18 тур
5 января, воскресенье 15:00 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 23:00 Хетафе 1:1 Севилья
1 тур
18 августа, суббота 23:00 Севилья 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
16 апреля, понедельник 23:00 Хетафе 5:1 Севилья
15 тур
5 декабря, понедельник 23:59 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 20:00 Хетафе 1:0 Севилья
13 тур
27 ноября, суббота 22:00 Севилья 1:3 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 23:00 Хетафе 4:3 Севилья
15 тур
19 декабря, суббота 22:00 Севилья 1:2 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
ответный матч		 10 февраля, среда 23:55 Хетафе 1:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 3 февраля, среда 23:55 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 0:1 Хетафе
11 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Хетафе 0:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
19 января, суббота 22:00 Хетафе 3:2 Севилья
1 тур
25 августа, суббота 23:55 Севилья 4:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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