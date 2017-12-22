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Бетис - Атлетик

22.12.2017, Пятница, 21:30 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Испания. Примера, 17 тур Бетис - Атлетик
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
27 апреля, четверг 22:30 Атлетик 2:1 Бетис
15 тур
11 декабря, воскресенье 22:45 Бетис 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 20:15 Атлетик 3:1 Бетис
10 тур
1 ноября, воскресенье 22:30 Бетис 1:3 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Бетис 0:2 Атлетик
6 тур
26 сентября, четверг 22:00 Атлетик 2:1 Бетис
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 22:30 Атлетик 2:0 Бетис
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 23:00 Бетис 1:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
22 января, вторник 00:30 Бетис 1:1 Атлетик
1 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Атлетик 3:5 Бетис
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 01:00 Бетис 2:1 Атлетик
4 тур
18 сентября, воскресенье 23:59 Атлетик 2:3 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 22:00 Атлетик 1:0 Бетис
16 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Бетис 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:00 Бетис 1:2 Атлетик
9 тур
27 октября, суббота 23:55 Атлетик 0:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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