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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Кельн
Црвена Звезда - Кельн: обзор матча 07 декабря 2017
Црвена Звезда
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Кельн
73'
Желтая карточка
М. Леманн
67'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
65'
Желтая карточка
М. Йойич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Црвена Звезда
8
Александар Пешич
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
2-1-2
82
Борян
30
Стойкович
23
Родич
32
Йовичич
7
Крстичич
8
Канга
4-4-2
1
Хорн
4
Соренсен
16
Ольковски
34
Рауш
38
Хорн
17
Клеменс
18
Йойич
5
Озкан
33
Леманн
9
Гирасси
10
Осако
Остались в запасе
Црвена Звезда
Кельн
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
Главный тренер
Альберт Риера
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Црвена Звезда - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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