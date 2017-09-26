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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - РБ Лейпциг
Бешикташ - РБ Лейпциг: обзор матча 26 сентября 2017
Бешикташ
26.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
11'
Р. Бабел
43'
Талиска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Фабри
87'
ГОЛ! 2:0!
Талиска
Пас отдал
Р. Куарежма
43'
Желтая карточка
Д. Эркин
17'
15'
Желтая карточка
Н. Кейта
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Д. Тосун
11'
8'
Желтая карточка
В. Орбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
94
Талиска
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-1-2-1-3
31
Фабри
88
Эркин
6
Тошич
3
Пепе
17
Медель
13
Хатчинсон
15
Озякуп
94
Талиска
23
Тосун
8
Бабел
7
Куарежма
3-4-1-2
25
Гулачи
2
Упамекано
4
Орбан
23
Хальстенберг
31
Илсанкер
6
Демме
20
Забитцер
8
Кейта
10
Форсберг
97
Огустен
11
Вернер
Остались в запасе
Бешикташ
РБ Лейпциг
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Бешикташ - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
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