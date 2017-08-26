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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Трабзонспор
Гезтепе - Трабзонспор: обзор матча 26 августа 2017
Гезтепе
26.08.2017, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Трабзонспор
44'
Н. Гилас (П)
67'
А. Яхович
10'
Ю. Куцка
45+3'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Трабзонспор
ГОЛ! 2:2!
А. Яхович
67'
60'
Желтая карточка
О. Шахан
45'
+5
Желтая карточка
У. Родальега
Желтая карточка
А. Яхович
45'
+3
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
У. Родальега
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Гилас
44'
32'
Желтая карточка
Ю. Куцка
10'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
21
Сельджук Шахин
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
3-2-2
34
Бету
3
Траоре
14
Пейберне
55
Сариоглу
5
Скарионе
4
Ротман
18
Яхович
9
Гилас
2-3-1-1
1
Киврак
4
Дюрица
27
Перейра
10
Шахан
5
Йокушлу
33
Куцка
10
Бонгонда
23
Родальега
Остались в запасе
Гезтепе
Трабзонспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
21
Сельджук Шахин
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
18
Эстебан Альварадо
ВР
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
21
Сельджук Шахин
ЦП
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
18
Эстебан Альварадо
ВР
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Гезтепе - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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