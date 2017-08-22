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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уотфорд - Бристоль Сити
Уотфорд - Бристоль Сити: обзор матча 22 августа 2017
Уотфорд
22.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Бристоль Сити
47'
Э. Капу
90+5'
Э. Мариаппа
67'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Бристоль Сити
ГОЛ! 2:1!
Э. Мариаппа
Пас отдал
И. Саксесс
90'
+5
Вторая желтая
Х. Холебас
88'
+2
67'
ГОЛ! 1:1!
Б. Рид
Желтая карточка
Х. Холебас
52'
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Пас отдал
У. Хьюз
47'
Желтая карточка
Э. Капу
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-1-2-3
1
Гомес
25
Холебас
27
Кабаселе
4
Предль
5
Мариаппа
6
Капу
19
Хьюз
26
Уотсон
39
Амрабат
14
Дини
47
Ришарлисон
3-3-1
34
Филдинг
32
Магнуссон
26
Винер
44
Флинт
13
Хегелер
47
О'Доуда
19
О'Нил
18
Дьедиу
Остались в запасе
Уотфорд
Бристоль Сити
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
1
Иван Лучич
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Костел Пантилимон
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Уотфорд - Бристоль Сити
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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