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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд: обзор матча 22 августа 2017
Куинз Парк Рейнджерс
22.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
Брентфорд
42'
Д. Ферлонг
10'
Ф. Джозефзун
19'
Д. Иган
32'
Н. Мопе
83'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
83'
ГОЛ! 1:4!
Д. Кларк
Желтая карточка
Д. Робинсон
47'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ферлонг
42'
32'
ГОЛ! 0:3!
Н. Мопе
19'
ГОЛ! 0:2!
Д. Иган
Желтая карточка
А. Баптисте
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джозефзун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
16
Ариэль Борысюк
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Ингрэм
15
Баптисте
29
Колкер
14
Робинсон
18
Мэннинг
2
Ферлонг
16
Борысюк
7
Нгбакото
22
Вшолек
26
Силла
3-4-1-1
12
Дэниэльс
15
Иган
6
Бьелланд
2
Колен
36
Кларк
14
Сойерс
23
Йеннарис
15
Мокоджо
8
Джозефзун
11
Мопе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
15
Люк Фримен
АП
1
Джо Ламли
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
1
Джо Ламли
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
20
Джастин Шайбу
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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