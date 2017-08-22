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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Астон Вилла - Уиган Атлетик
Астон Вилла - Уиган Атлетик: обзор матча 22 августа 2017
Астон Вилла
22.08.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
19'
С. Хоган
36'
А. Адома
44'
С. Хоган
74'
Б. Бьярнасон
43'
Р. Колклоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Уиган Атлетик
ГОЛ! 4:1!
Б. Бьярнасон
74'
ГОЛ! 3:1!
С. Хоган
44'
43'
ГОЛ! 2:1!
Р. Колклоу
ГОЛ! 2:0!
А. Адома
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
А. Адома
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уиган Атлетик
29
Люк Бурк
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
8
Макс Пауэр
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
19
Джордан Лайден
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Уиган Атлетик
40
Оуэн Эванс
ВР
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
3-3-1-1
31
Стир
2
Де Лат
4
Элфик
14
Бри
8
Бьярнасон
20
Гарднер
37
Адома
17
О'Харе
25
Хоган
2-4-2
29
Бурк
5
Дэниелс
27
Колклоу
8
Гилби
20
Элдер
8
Пауэр
4
Перкинс
28
Григг
Остались в запасе
Астон Вилла
Уиган Атлетик
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Оуэн Эванс
ВР
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
44
Росс МакКормак
ЦФ
Остались в запасе
40
Оуэн Эванс
ВР
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Астон Вилла - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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