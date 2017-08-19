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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Селтик
Килмарнок - Селтик: обзор матча 19 августа 2017
Килмарнок
19.08.2017, суббота, 14:30
Шотландия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
40'
Д. Форрест
88'
К. МакГрегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Килмарнок - Селтик
88'
ГОЛ! 0:2!
К. МакГрегор
Пас отдал
Т. Рогич
Желтая карточка
Р. МакКензи
85'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форрест
Пас отдал
Т. Рогич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
21
Джейми Макдональд
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
23
Доминик Томас
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
8
Скотт Браун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Килмарнок
14
Крис Бурк
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
2-2-2
21
Макдональд
3
Грир
2
О'Доннелл
11
Джонс
23
Томас
7
МакКензи
9
Бойд
1-3-2
1
Гордон
6
Тирни
8
Браун
17
Армстронг
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
Остались в запасе
Килмарнок
Селтик
14
Крис Бурк
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
24
Дорус Де Врис
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
14
Крис Бурк
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Килмарнок - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
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