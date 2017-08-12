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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Фенербахче
Гезтепе - Фенербахче: обзор матча 12 августа 2017
Гезтепе
12.08.2017, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
57'
О. Скарионе
5'
А. Потук
64'
М. Шкртел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Фенербахче
Желтая карточка
С. Сариоглу
87'
64'
ГОЛ! 1:2!
М. Шкртел
ГОЛ! 1:1!
О. Скарионе
57'
Желтая карточка
Р. Ротман
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Потук
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
5
Соуза
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
Фенербахче
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
2-2-3
34
Бету
55
Сариоглу
14
Пейберне
5
Скарионе
4
Ротман
9
Гилас
94
Гуффран
18
Яхович
3-1-4-1-1
1
Демирель
22
Исла
37
Шкртел
12
Кейбаши
33
Нойштедтер
8
Дирар
4
Потук
5
Соуза
5
Топал
28
Вальбуэна
32
ван Перси
Остались в запасе
Гезтепе
Фенербахче
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
Остались в запасе
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Гезтепе - Фенербахче
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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