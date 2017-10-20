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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 20 октября 2017
Шальке-04
20.10.2017, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
13'
Л. Горецка
74'
Г. Бургшталлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Желтая карточка
Д. Калиджиури
90'
+2
Желтая карточка
Коке
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Г. Бургшталлер
74'
Желтая карточка
Налдо
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Г. Бургшталлер
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Майнц
44
Александру Максим
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ферманн
5
Очипка
6
Керер
27
Налдо
21
Стамбули
27
Горецка
7
Майер
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
3-3-2-2
15
Адлер
22
Диалло
16
Белл
27
Балогун
2
Донати
5
Гбамен
18
Бросински
21
Озтюнали
46
Латца
8
де Бласис
11
Муто
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
44
Александру Максим
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
44
Александру Максим
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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