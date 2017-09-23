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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 23 сентября 2017
Майнц
23.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Герта
54'
П. де Бласис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
Желтая карточка
Л. Озтюнали
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Платтенхардт
90'
Красная карточка
В. Ибишевич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. де Бласис
54'
Желтая карточка
Й. Муто
53'
53'
Желтая карточка
К. Рекик
19'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Желтая карточка
П. де Бласис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
4-1-3-2
15
Адлер
18
Бросински
16
Белл
22
Диалло
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
20
Фрай
44
Максим
11
Муто
8
де Бласис
3-2-1-2-2
22
Ярстейн
4
Рекик
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
7
Леки
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
Остались в запасе
Майнц
Герта
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Майнц - Герта
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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