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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Штутгарт
Шальке-04 - Штутгарт: обзор матча 10 сентября 2017
Шальке-04
10.09.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
4'
Н. Бенталеб (П)
47'
Налдо
48'
Г. Бургшталлер
40'
Ч. Аколо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Штутгарт
63'
Желтая карточка
А. Донис
ГОЛ! 3:1!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
А. Арит
48'
ГОЛ! 2:1!
Налдо
Пас отдал
Б. Очипка
47'
40'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Аколо
Пас отдал
Й. Брекало
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Бенталеб
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Штутгарт
15
Эбенезер Офори
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-2-3
1
Ферманн
5
Очипка
27
Налдо
22
Настасич
6
Керер
21
Стамбули
27
Горецка
6
Бенталеб
22
Коноплянка
7
Майер
77
Арит
3-2-1-1-1
20
Цилер
3
Аого
32
Бек
32
Баумгартль
28
Павар
35
Камински
4
Гентнер
7
Брекало
77
Аколо
Остались в запасе
Шальке-04
Штутгарт
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
15
Эбенезер Офори
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
1
Александр Нюбель
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
15
Эбенезер Офори
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Шальке-04 - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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