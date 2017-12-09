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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ипсвич Таун
Мидлсбро - Ипсвич Таун: обзор матча 09 декабря 2017
Мидлсбро
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
44'
М. Брейтуэйт
51'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ипсвич Таун
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
90'
59'
Желтая карточка
Б. Целина
ГОЛ! 2:0!
П. Бэмфорд
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
44'
Желтая карточка
Д. Айяла
32'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-3-3
12
Рэндольф
29
Кристи
4
Айяла
23
Гибсон
2
Фабио
16
Хаусон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
27
Ассомбалонга
22
Брейтуэйт
45
Бэмфорд
3-2-3-1
33
Биалковски
4
Уэбстер
4
Чамберс
12
Спенс
6
Коннолли
3
Кнудсен
8
Скьюз
44
Хьюс
18
Уорд
43
Целина
Остались в запасе
Мидлсбро
Ипсвич Таун
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Мидлсбро - Ипсвич Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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