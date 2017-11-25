Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ипсвич Таун
Астон Вилла - Ипсвич Таун: обзор матча 25 ноября 2017
Астон Вилла
25.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
36'
А. Адома
66'
А. Адома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ипсвич Таун
73'
Желтая карточка
Э. Хьюс
ГОЛ! 2:0!
А. Адома
Пас отдал
Р. Снодграсс
66'
56'
Желтая карточка
К. Коннолли
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Г. Уилэн
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
43
Берсант Целина
АП
3-5-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
21
Хаттон
15
Йединак
12
Уилэн
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
17
Онома
9
Дэвис
3-2-2-2
33
Биалковски
4
Уэбстер
4
Чамберс
2
Йорфа
6
Коннолли
3
Кнудсен
18
Уорд
8
Скьюз
20
Сирс
14
Гарнер
Остались в запасе
Астон Вилла
Ипсвич Таун
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Ипсвич Таун
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+