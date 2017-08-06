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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Коламбус
Сан-Хосе - Коламбус: обзор матча 06 августа 2017
Сан-Хосе
06.08.2017, воскресенье, 05:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Коламбус
42'
М. Уренья
56'
К. Вондоловски
76'
А. Ян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Коламбус
Желтая карточка
Ш. Салинас
90'
+1
76'
ГОЛ! 2:1!
А. Ян
Пас отдал
Д. Менса
ГОЛ! 2:0!
К. Вондоловски
Пас отдал
Т. Томпсон
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Уренья
Пас отдал
Ш. Салинас
42'
26'
Желтая карточка
Д. Менса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Виктор Бернардес
ЦЗ
32
Андрес Империал
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
22
Томми Томпсон
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Сан-Хосе
27
Фатай Алаше
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
2-2-3
22
Бингхэм
26
Бернардес
32
Империал
26
Юнгвирт
6
Салинас
8
Вондоловски
11
Уренья
22
Томпсон
2-3-2
1
Стеффен
22
Райтала
6
Менса
22
Мерам
16
Хименес
20
Трапп
9
Камара
23
Манне
Остались в запасе
Сан-Хосе
Коламбус
27
Фатай Алаше
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
41
Брэд Стувер
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
27
Фатай Алаше
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Сан-Хосе - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
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