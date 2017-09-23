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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Калуга
Энергомаш - Калуга: обзор матча 23 сентября 2017
Энергомаш
23.09.2017, суббота, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 10 тур
2 : 0
Завершен
Калуга
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Статистика матча Энергомаш - Калуга
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Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
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1 : 0
20.05.2018
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1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
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04.05.2018
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1 : 2
15.11.2026
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08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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1 : 4
18.10.2026
Калуга
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