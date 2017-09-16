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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Химик-Арсенал - Зоркий
Химик-Арсенал - Зоркий: обзор матча 16 сентября 2017
Химик-Арсенал
16.09.2017, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 9 тур
0 : 1
Завершен
Зоркий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Химик-Арсенал - Зоркий
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 7 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
20.09.2020
Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3, 6 тур
Салют
0 : 0
12.09.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 5 тур
Химик-Арсенал
3 : 1
06.09.2020
Красное Знамя
Россия. ПФЛ. Группа 3, 4 тур
Факел-М
0 : 2
29.08.2020
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Группа 3, 3 тур
Химик-Арсенал
1 : 0
23.08.2020
Калуга
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Информация о матче
Стадион:
Зоркий
Новости команд
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Химик-Арсенал
Зоркий
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
2022.08.17 19:47
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
2022.08.17 18:28
Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале»
2018.11.07 00:15
8
«Спорт-Экспресс»: Семшов на следующей неделе возглавит «Арсенал»
2018.11.03 17:37
12
Семшов дисквалифицирован на четыре матча. После игры с «Металлургом» тренер назвал судей мразями
2018.10.31 14:45
3
Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями
2018.10.29 22:10
3
«Химик» готов отпустить Семшова в «Арсенал», если Кононов уйдет в «Спартак»
2018.10.29 15:50
4
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
2022.08.17 19:47
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
2022.08.17 18:28
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