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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Арарат-Армения
Энергомаш - Арарат-Армения: обзор матча 18 августа 2017
Энергомаш
18.08.2017, пятница, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 5 тур
1 : 2
Завершен
Арарат-Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Энергомаш - Арарат-Армения
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
- : -
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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