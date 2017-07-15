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КАМАЗ - Нефтехимик
КАМАЗ - Нефтехимик: обзор матча 15 июля 2017
КАМАЗ
15.07.2017, суббота, 16:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча КАМАЗ - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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КАМАЗ
- : -
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09.11.2026
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3 : 3
10.10.2026
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Нефтехимик
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- : -
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
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