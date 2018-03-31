Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер: обзор матча 31 марта 2018
Брайтон
31.03.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
83'
В. Иборра
90+6'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лестер
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Грей
87'
Вторая желтая
О. Ндиди
83'
ГОЛ! 0:1!
В. Иборра
Пас отдал
Б. Чилвел
Желтая карточка
Г. Бонг
79'
68'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
Б. Каял
66'
64'
Желтая карточка
Д. Симпсон
63'
Желтая карточка
Б. Чилвел
24'
Желтая карточка
О. Ндиди
12'
Желтая карточка
У. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
7
Солли Мач
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
3-4-1-2
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
18
Скелотто
13
Гросс
7
Каял
24
Проппер
21
Искьердо
9
Локадия
39
Мюррэй
4-3-1-2
1
Шмейхель
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
33
Чилвел
11
Олбрайтон
4
Ндиди
10
Иборра
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
Остались в запасе
Брайтон
Лестер
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
2
Бруно
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Брайтон - Лестер
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+