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Расписание матчей
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Брайтон - Борнмут
Брайтон - Борнмут: обзор матча 01 января 2018
Брайтон
01.01.2018, понедельник, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
5'
А. Кноккарт
48'
Г. Мюррэй
33'
С. Кук
79'
К. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Борнмут
Желтая карточка
Г. Мюррэй
90'
88'
Желтая карточка
С. Фрэнсис
Желтая карточка
Д. Проппер
81'
79'
ГОЛ! 2:2!
К. Уилсон
Пас отдал
А. Смит
ГОЛ! 2:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Х. Искьердо
48'
33'
ГОЛ! 1:1!
С. Кук
Пас отдал
Д. Айб
ГОЛ! 1:0!
А. Кноккарт
Пас отдал
Х. Искьердо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
3-4-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
29
Зуттнер
18
Скелотто
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-3-3
31
Бегович
27
Кук
2
Фрэнсис
15
Смит
21
Дэниелс
10
Кук
8
Пью
31
Артер
33
Айб
23
Афобе
13
Уилсон
Остались в запасе
Брайтон
Борнмут
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Артур Боруц
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Брайтон - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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