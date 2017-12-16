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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Бернли
Брайтон - Бернли: обзор матча 16 декабря 2017
Брайтон
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бернли
Желтая карточка
Ш. Даффи
90'
+3
Желтая карточка
Л. Данк
87'
Желтая карточка
Д. Стивенс
77'
72'
Желтая карточка
Э. Барнс
Желтая карточка
С. Мач
68'
48'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
2
Бруно
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
2
Бруно
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
93
Кноккарт
39
Мюррэй
4-5-1
1
Поуп
27
Бардсли
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
16
Дефур
4
Корк
29
Хендрик
37
Эрфилд
9
Вуд
Остались в запасе
Брайтон
Бернли
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Брайтон - Бернли
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
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