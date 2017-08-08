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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Локомотив (мол)
Рубин (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 08 августа 2017
Рубин (мол)
08.08.2017, вторник, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
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