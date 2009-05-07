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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Оренбург
Лада-Тольятти - Оренбург: обзор матча 07 мая 2009
Лада-Тольятти
07.05.2009, четверг, 17:30
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лада-Тольятти - Оренбург
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0
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0
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
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