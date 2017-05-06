Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Джонстон
Селтик - Сент-Джонстон: обзор матча 06 мая 2017
Селтик
06.05.2017, суббота, 17:00
Шотландия. Плей-офф, группа A, 2 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
47'
П. Робертс
52'
Д. Боята
62'
П. Робертс
71'
К. МакГрегор
49'
С. МакЛин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Сент-Джонстон
Замена
Д. Форрест
️️️️
П. Робертс
83'
79'
Желтая карточка
Д. Уотерспун
Желтая карточка
Л. Гриффитс
76'
75'
Желтая карточка
П. Пэтон
ГОЛ! 4:1!
К. МакГрегор
71'
Замена
К. МакГрегор
️️️️
Т. Рогич
70'
64'
Желтая карточка
Д. Суонсон
ГОЛ! 3:1!
П. Робертс
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Боята
52'
49'
ГОЛ! 1:1!
С. МакЛин
ГОЛ! 1:0!
П. Робертс
47'
28'
Желтая карточка
С. МакЛин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
24
Брайн Истон
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
16
Дэнни Суонсон
ЛП
6
Пол Пэтон
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
18
Грэм Камминс
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Сент-Джонстон
1
Алан Маннус
ВР
3
Тэм Скобби
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
3-1-2-1-1
1
Гордон
6
Тирни
55
Шимунович
28
Боята
55
Биттон
17
Армстронг
16
Робертс
7
Рогич
29
Гриффитс
4-3-2
28
Кларк
24
Истон
5
Шонесси
6
Андерсон
12
Фостер
6
Пэтон
26
Крейг
16
Суонсон
18
Камминс
9
МакЛин
16
Робертс
49
Форрест
49
Форрест
16
Робертс
7
Рогич
42
МакГрегор
42
МакГрегор
7
Рогич
Остались в запасе
Селтик
Сент-Джонстон
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Остались в запасе
3
Тэм Скобби
ЦЗ
1
Алан Маннус
ВР
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Селтик - Сент-Джонстон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Сент-Джонстон
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+