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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 04 мая 2017
Канзаc Сити
04.05.2017, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
46'
Д. Дуайер
68'
Д. Дуайер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
С. Мустивар
️️️️
Р. Эспиноза
90'
76'
Желтая карточка
К. Лэйд
70'
Замена
Д. Ройер
️️️️
Ф. Гульбрандсен
ГОЛ! 2:0!
Д. Дуайер
68'
62'
Желтая карточка
Ш. Дэвис
57'
Замена
С. Клестан
️️️️
Г. Верон
Желтая карточка
Д. Дуайер
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуайер
46'
Желтая карточка
А. Опара
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЛП
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ПП
94
Джимми Медранда
ЛФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЛП
15
Салваторе Зиццо
ЦП
30
Гонсало Верон
АП
27
Шон Дэвис
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Канзаc Сити
93
Сони Мустивар
ЦП
Нью-Йорк Ред Буллз
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
3-3-2
29
Мелия
5
Бислер
3
Опара
15
Синович
10
Фейлхабер
8
Зуси
15
Эспиноза
94
Медранда
14
Дуайер
1-3-1-1
31
Роблес
5
Лэйд
27
Дэвис
15
Зиццо
8
Мартинс
30
Верон
8
Гульбрандсен
15
Эспиноза
93
Мустивар
93
Мустивар
15
Эспиноза
30
Верон
16
Клестан
16
Клестан
30
Верон
8
Гульбрандсен
77
Ройер
77
Ройер
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Канзаc Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Главный тренер
Питер Вермес
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
Остались в запасе
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Канзаc Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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Канзаc Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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1
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