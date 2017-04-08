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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Коламбус
Чикаго Файр - Коламбус: обзор матча 08 апреля 2017
Чикаго Файр
08.04.2017, суббота, 21:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Коламбус
22'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Коламбус
79'
Замена
А. Ян
️️️️
Э. Финлэй
73'
Замена
В. Фрэнсис
️️️️
Ю. Райтала
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
33
Жоао Мейра
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЛП
11
Дэвид Аккам
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
36
Майкл Харрингтон
ПП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Этан Финлэй
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
20
Вил Трапп
ПП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
94
Давид Аршакян
ЦФ
Коламбус
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
14
Адам Ян
ЦФ
3-5-2
27
Кэмпбелл
2
Каппельхоф
33
Мейра
40
Винсент
11
Аккам
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
36
Харрингтон
11
Николич
8
де Лиув
1-4-1
1
Стеффен
22
Райтала
20
Трапп
22
Мерам
16
Хименес
13
Финлэй
9
Камара
22
Райтала
14
Фрэнсис
14
Фрэнсис
22
Райтала
13
Финлэй
14
Ян
14
Ян
13
Финлэй
Остались в запасе
Чикаго Файр
Коламбус
94
Давид Аршакян
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
94
Давид Аршакян
ЦФ
Остались в запасе
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Чикаго Файр - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
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