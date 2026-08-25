Реакция Аршавина на победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на поражение команды от «Спартака» в 5-м туре РПЛ.

«Спартак» просто накрывал «Зенит» при розыгрыше мяча от ворот, петербуржцы в такой ситуации испытывают проблемы. Мне кажется, что москвичи провели идеальный матч. Первый гол влетел [в ворота «Зенита»], когда игра проходила на скоростях, которые были выгодны «Спартаку». «Зенит» иногда даже не хочет играть на этих скоростях, команда привыкла побыть с мячом, убаюкать соперника. Особенно когда выигрывает, «Зенит» не стремится добить соперника и вылетать в контратаки.

«Спартак» хладнокровно оборонялся в течение всего матча, а во втором тайме «красно‑белые» спокойно контролировали игру. «Спартак» продемонстрировал не только мастерство, но и самоотверженность. У него не было провалов, никто из игроков не дрогнул», – сказал Аршавин.