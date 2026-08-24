В «Спартаке» похвалили судью матча с «Зенитом»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о главном арбитре матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) Инале Танашеве.

«Я очень не люблю делать выводы, не пересмотрев матч. Мне показалось, что в каких‑то эпизодах можно было быть более последовательным, но я по‑прежнему считаю, что Инал Танашев сегодня – лучший арбитр. Мы рады, что он работал на этом матче», – сказал Некрасов.