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В «Спартаке» похвалили судью матча с «Зенитом»

24 августа, 12:38
6

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о главном арбитре матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) Инале Танашеве.

«Я очень не люблю делать выводы, не пересмотрев матч. Мне показалось, что в каких‑то эпизодах можно было быть более последовательным, но я по‑прежнему считаю, что Инал Танашев сегодня – лучший арбитр. Мы рады, что он работал на этом матче», – сказал Некрасов.

  • Защитнику «Зенита» Игорю Дивееву понравилось судейство в прошедшем матче.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак считает незаслуженным удаление нападающего Максима Глушенкова на 88-й минуте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Танашев Инал
Комментарии (6)
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OldenVad
1787565874
Косячил судья знатно, карточки раздавал по делу и без. На некоторые нарушения вообще глаза закрывал. Пенальти не поставил только по тому, что Зенита в штрафной почти не было. В остальном конечно норм )
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andrei-sarap-yandex
1787566030
лучший судья СПАРТАКа..со СПАРТАКА ОБЩАЛСЯ ФАМИЛИЯРНО чуть в губы не целовал...а к ЗЕНИТу сразу за карточку....МРА.. ЗЕНИТ пешком ходил по полю...никакой мотивации не было...причина в СЕМАКе...пора его выгнать....ЗЕНИТ превратился в УФА или АМКАР....БЕЙ-БЕГИ авось забьём..без тактики
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Цугундeр
1787566677
«Моя милая Бабетта, Странно это, странно это, Странно это, быть беде». Но молчит в ответ Бабетта, Разрумянившись, как роза, Тут мы ставим знак вопроса, И опять конец куплета.")
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рылы
1787574339
хряки вообще не палятся! уже в открытую подтверждают работу с судьями! позор! гы-гы!
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