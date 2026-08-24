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Дивеев оценил судейство матча со «Спартаком»

24 августа, 11:36
6

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев считает, что у команды не осталось права на ошибку после гостевого поражения от «Спартака» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

Ему также понравилось судейство в прошедшем матче.

– Игорь, очень эмоциональный получился матч. Особенно второй тайм, было очень много желтых карточек. И у обеих команд были вопросы к судье: тут не свистнул, тут вроде дает бороться. Потом свистит какой-то более мелкий фол. Вы как в целом оцените?

– Ну, я, наверное, по судейству скажу, что сегодня было нормальное, хорошее судейство. Да, в моментах, может быть, он и в нашу свистел сторону, и в их сторону. Оптимальное судейство. Сегодня мне понравилось.

– Как видели эпизод с удалением Глушенкова?

– Не видел его, я впереди был.

– Как в целом оцените начало сезона? Девять очков из пятнадцати возможных.

– Неудачное. Проиграли уже две игры из пяти, так что неудачное.

– Нет больше шансов на ошибку?

– Конечно, нет. У нас 25 игр впереди. Нужно просто готовиться от игры к игре, разбирать и еще раз повторять, что мы можем играть в свой футбол и ни на кого не надеяться, ни подстраиваться под какую-то команду. Играть в свой футбол, чтобы соперник под нас подстраивался.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Главным судьей встречи был Инал Танашев.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дивеев Игорь Танашев Инал
Комментарии (6)
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Император 1
1787561759
Более менее нормальное, но удаление было лишним.
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andrei-sarap-yandex
1787566692
СЕМАК причина всех бед...а в СПАРТАК КЛОУНЫ остаются...главный тренер....бегают по бровке...или установка от самого богатого клуб ЛУКОЙЛЛ в РОССИИ бегать по бровке
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Триумфальный
1787579657
Комментарий скрыт модератором
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