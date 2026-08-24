Дивеев оценил судейство матча со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев считает, что у команды не осталось права на ошибку после гостевого поражения от «Спартака» (0:2) в 5-м туре РПЛ.

Ему также понравилось судейство в прошедшем матче.

– Игорь, очень эмоциональный получился матч. Особенно второй тайм, было очень много желтых карточек. И у обеих команд были вопросы к судье: тут не свистнул, тут вроде дает бороться. Потом свистит какой-то более мелкий фол. Вы как в целом оцените?

– Ну, я, наверное, по судейству скажу, что сегодня было нормальное, хорошее судейство. Да, в моментах, может быть, он и в нашу свистел сторону, и в их сторону. Оптимальное судейство. Сегодня мне понравилось.

– Как видели эпизод с удалением Глушенкова?

– Не видел его, я впереди был.

– Как в целом оцените начало сезона? Девять очков из пятнадцати возможных.

– Неудачное. Проиграли уже две игры из пяти, так что неудачное.

– Нет больше шансов на ошибку?

– Конечно, нет. У нас 25 игр впереди. Нужно просто готовиться от игры к игре, разбирать и еще раз повторять, что мы можем играть в свой футбол и ни на кого не надеяться, ни подстраиваться под какую-то команду. Играть в свой футбол, чтобы соперник под нас подстраивался.