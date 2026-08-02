Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Краснодар» и «Факел». Игра состоится 2 августа, начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Кривцов, Аугусто, Черников, Батчи, Кристиан, Воробьев.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлeв, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Гиоргобиани, Гнапи.

Главный тренер: Олег Василенко

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