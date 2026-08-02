Кривцов оценил дубль в ворота «Факела»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов дал комментарий после матча с «Факелом».

«Краснодар» обыграл «Факел» со счетом 3:2 во втором туре РПЛ.

Кривцов забил два гола.

Краснодарская команда набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Видимо, что‑то пошло не по плану, немного расслабились. Вели 3:0, игра была под нашим контролем, но пропустили один мяч, потом второй – уже запереживали, что можем упустить победу. Думаю, что была потеря концентрации.

Без партнеров я бы не забивал, у нас хороший коллектив, поэтому такая результативность», – сказал Кривцов.