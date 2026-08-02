«Этот матч станет для нас уроком»: Мусаев – после 3:2 «Краснодара» с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча с «Факелом».

«Краснодар» обыграл «Факел» со счетом 3:2 во втором туре РПЛ.

Полузащитник Никита Кривцов сделал дубль.

Краснодарская команда набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Этот матч должен стать для нас уроком, что нужно играть все 90 минут. В РПЛ невозможно кого‑то обыграть, когда ты сконцентрирован не на 100%, недорабатываешь и недобегаешь.

Игра вроде бы была под нашим контролем, первый тайм был хорошего содержания. Начало второго тайма – плохо, много позволяли сопернику, потом пенальти, забили гол, было несколько стопроцентных моментов, особенно выход один на один у Батчи, а потом потеряли концентрацию, пропустили два мяча и допустили нервную концовку.

Надеюсь, что мы все сделаем правильные выводы. Надо было забивать четвертый мяч, пятый, не давать никаких шансов сопернику, играть каждый матч «на ноль». При счете 3:0 хотелось дать всем нашим футболистам поиграть. Будем сейчас разбираться, что пошло не так, но концовка была ужасной», – сказал Мусаев.