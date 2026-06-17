В группе K стартовый матч между Узбекистаном и Колумбией (18 июня, 05:00 по Москве) обещает стать одним из самых любопытных противостояний первого тура. Для сборной Узбекистана это историческое событие – дебют на чемпионате мира и возможность впервые заявить о себе на главной футбольной сцене планеты.
Колумбия же возвращается на мундиаль после пропуска турнира в Катаре и намерена подтвердить статус одного из фаворитов квартета. Добавим, что в группе K также будут бегать национальные команды Португалии и ДР Конго.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
Форма команд
Узбекистан
«Белые волки» впервые в своей истории квалифицировались на мундиаль. При этом в январе местная Федерация футбола сменила коуча – на место Тимура Кападзе прибыл итальянец Фабио Каннаваро.
Главной звездой команды остаeтся защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, вокруг которого строится вся оборонительная линия. В атаке ключевая роль отведена капитану Элдору Шомуродову – лучшему бомбардиру в истории сборной. Также важным элементом нападения считается Аббосбек Файзуллаев, отличившийся несколькими результативными действиями в отборочном цикле.
Колумбия
«Кофейщики» вернулись на ЧМ под началом Нестора Лоренсо. Перед мундиалем было сыграно аж 7 «товарняков», в которых колумбийцы потерпели два поражения. Одним из главных достижений нынешнего поколения стал выход в финал Кубка Америки-2024, что подтвердило возвращение команды в число сильнейших сборных Южной Америки.
В распоряжении Лоренсо находится солидный ростер. Лидер – Луис Диас, способный решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Большую роль играет и ветеран Хамес Родригес, который вновь выступает в качестве главного организатора игры и источника нестандартных решений.
Коэффициенты букмекеров
Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом представителей Латинской Америки. При этом далеко не факт, что Узбекистан сдастся без боя. Рассмотрим основные рынки.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Узбекистана
|
9.10
|
9.50
|
Ничья
|
4.70
|
4.70
|
Победа сборной Колумбии
|
1.39
|
1.37
|
Двойной шанс: Узбекистан не проиграет
|
3.00
|
3.10
|
Тотал меньше 2.5
|
1.90
|
1.90
|
Тотал больше 2.5
|
1.92
|
1.90
|
Фора сборной Узбекистана (+1.5)
|
1.71
|
1.75
|
Фора сборной Колумбии (-1.5)
|
2.16
|
2.10
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
Это первое официальное противостояние Узбекистана и Колумбии. Если сравнивать команды по опыту и классу исполнителей, преимущество, бесспорно остается за южноамериканской сборной. «Белые волки» начнут матч осторожно, пытаясь сохранять компактность и не позволять сопернику использовать свободные зоны. Колумбия, напротив, будет стремиться захватить инициативу со стартового свистка.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Колумбия выглядит большим фаворитом встречи. Разница в опыте выступлений на крупных турнирах и глубине состава заметна невооруженным взглядом. Однако дебютанты нередко выдают эмоционально сильные матчи. Как бы там ни было, базовый исход – победа «кофейщиков».
Тоталы
Узбекистан вряд ли раскроется с первых минут и, скорее всего, сосредоточится на разрушении. Колумбия умеет играть прагматично, особенно в матчах, где важно прежде всего набрать три очка. Тотал меньше 2,5 смотрится интересной опцией.
Форы
Если Колумбия реализует свое преимущество в классе, победа может получиться достаточно уверенной. Тем не менее организованность Узбекистана способна удержать разницу в пределах одного мяча.Тем более, кому как не Фабио Каннаваро ориентироваться в оборонительных формациях?
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