В группе K стартовый матч между Узбекистаном и Колумбией (18 июня, 05:00 по Москве) обещает стать одним из самых любопытных противостояний первого тура. Для сборной Узбекистана это историческое событие – дебют на чемпионате мира и возможность впервые заявить о себе на главной футбольной сцене планеты.

Колумбия же возвращается на мундиаль после пропуска турнира в Катаре и намерена подтвердить статус одного из фаворитов квартета. Добавим, что в группе K также будут бегать национальные команды Португалии и ДР Конго.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Узбекистан

«Белые волки» впервые в своей истории квалифицировались на мундиаль. При этом в январе местная Федерация футбола сменила коуча – на место Тимура Кападзе прибыл итальянец Фабио Каннаваро.

Главной звездой команды остаeтся защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, вокруг которого строится вся оборонительная линия. В атаке ключевая роль отведена капитану Элдору Шомуродову – лучшему бомбардиру в истории сборной. Также важным элементом нападения считается Аббосбек Файзуллаев, отличившийся несколькими результативными действиями в отборочном цикле.

Колумбия

«Кофейщики» вернулись на ЧМ под началом Нестора Лоренсо. Перед мундиалем было сыграно аж 7 «товарняков», в которых колумбийцы потерпели два поражения. Одним из главных достижений нынешнего поколения стал выход в финал Кубка Америки-2024, что подтвердило возвращение команды в число сильнейших сборных Южной Америки.

В распоряжении Лоренсо находится солидный ростер. Лидер – Луис Диас, способный решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Большую роль играет и ветеран Хамес Родригес, который вновь выступает в качестве главного организатора игры и источника нестандартных решений.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «Фонбет» и «Бетсити» видят очевидным фаворитом представителей Латинской Америки. При этом далеко не факт, что Узбекистан сдастся без боя. Рассмотрим основные рынки.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Узбекистана 9.10 9.50 Ничья 4.70 4.70 Победа сборной Колумбии 1.39 1.37 Двойной шанс: Узбекистан не проиграет 3.00 3.10 Тотал меньше 2.5 1.90 1.90 Тотал больше 2.5 1.92 1.90 Фора сборной Узбекистана (+1.5) 1.71 1.75 Фора сборной Колумбии (-1.5) 2.16 2.10

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

Это первое официальное противостояние Узбекистана и Колумбии. Если сравнивать команды по опыту и классу исполнителей, преимущество, бесспорно остается за южноамериканской сборной. «Белые волки» начнут матч осторожно, пытаясь сохранять компактность и не позволять сопернику использовать свободные зоны. Колумбия, напротив, будет стремиться захватить инициативу со стартового свистка.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Колумбия выглядит большим фаворитом встречи. Разница в опыте выступлений на крупных турнирах и глубине состава заметна невооруженным взглядом. Однако дебютанты нередко выдают эмоционально сильные матчи. Как бы там ни было, базовый исход – победа «кофейщиков».

Тоталы

Узбекистан вряд ли раскроется с первых минут и, скорее всего, сосредоточится на разрушении. Колумбия умеет играть прагматично, особенно в матчах, где важно прежде всего набрать три очка. Тотал меньше 2,5 смотрится интересной опцией.

Форы

Если Колумбия реализует свое преимущество в классе, победа может получиться достаточно уверенной. Тем не менее организованность Узбекистана способна удержать разницу в пределах одного мяча.Тем более, кому как не Фабио Каннаваро ориентироваться в оборонительных формациях?

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